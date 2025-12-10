元アメリカ代表の英雄が、オーストラリア代表指揮官の発言に“反撃”した。オーストラリアのメディア『FOOTBALL360.COM.AU』によれば、発端となったのは、北中米ワールドカップの組分け抽選会の後、オーストラリア代表のトニー・ポポビッチ監督が発した一言だ。共催国のアメリカ、パラグアイ、欧州プレーオフC（トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ）の勝者と同じグループDに入ったのを受けて、「満足している」とコメン