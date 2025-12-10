単なる「安全対策の失敗」にとどまらない高層マンション火災香港北部の大埔区にある高層マンション群「宏福苑（Wang Fuk Court）」で起きた大規模火災は、少なくとも159人の命を奪い、戦後の香港で最悪規模の都市災害となった。この大火災については、可燃性建材の使用や工事監督の不備、住民からの警告を無視した対応など、さまざまな構造的問題が指摘されている。さらに、事故直後から国家安全法を持ち出して批判を抑え込も