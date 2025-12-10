セリエAは11日、11月の月間最優秀選手賞を発表。クレモネーゼに所属する元イングランド代表FWジェイミー・ヴァーディが初受賞を果たした。現在38歳のヴァーディは、2012年夏にフリートウッド・タウンからレスターへと完全移籍。2015−16シーズンには11試合連続ゴールのプレミアリーグ新記録を樹立し、クラブを“奇跡”のリーグ制覇に導いた。2019−20シーズンにプレミアリーグで得点王に輝き、以降もレスターの絶対的なエース