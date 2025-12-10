日本代表は来年の３月31日、イングランド代表と聖地ウェンブリーで国際親善試合を行なう。12月10日にこの日英戦が発表されると、韓国メディアは騒然となった。ライバルの日本が、ワールドカップ前の重要なAマッチウィークで、FIFAランキング４位のイングランドとのビッグマッチを実現させたからだ。韓国メディア『SPOTV NOW』は「また先を行く。日本、ブラジルを破ると、今度はイングランド戦で初勝利を目指す」と見出しを打