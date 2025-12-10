【ほん怖ッ】漫画の本編を読む→「リリベルちゃん」「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもないさん(@daredemonaidare)。2024年4月に公開されたオリジナル作品「リリベルちゃん」は、小学校で流行する、ささやかな仕返しを行う妖精“リリベルちゃん”が引き起こす恐怖の事態を描いた作品だ。作者に、本作のアイデアやホラーを描くうえでの意識を取材した。■ささやかな仕返しが暴走！呪いと化した