俳優の上白石萌音（27）が11日、都内で行われたミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』公開ゲネプロ前囲み取材に参加。友人と文通を続けていることを明かした。【集合ショット】素敵すぎる！笑顔で手を降る井上芳雄、坂本真綾、上白石萌音上白石は「伝えたいことがたまった時に5、6枚書いて切手を貼って投函する」という。その友人とはインターネット上でもつながっているが、「不思議と手紙で書いていることと全く別になる