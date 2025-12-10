日本マクドナルドはきょう12日より、ハッピーセット4種「おさるのジョージ」、「すみっコぐらし」、絵本『おふとんからでたくない！」、ミニ図鑑『だまし絵と錯視』を期間限定で販売する。【画像】ハッピーセット「おさるのジョージ」（全9種）一覧ハッピーセット「おさるのジョージ」は、おさるのジョージをモデルにした、おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種。第1弾のおもちゃはスポーツをテーマにしたおもちゃ。第2