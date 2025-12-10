声優の坂本真綾が11日、都内で行われたミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』公開ゲネプロ前囲み取材に参加。未来の大きくなった子ども宛てに手紙を書いていることを明かした。【集合ショット】素敵すぎる！笑顔で手を降る井上芳雄、坂本真綾、上白石萌音3歳の子どもがいる坂本は「将来、大きくなった時に読んでほしいなという手紙をためている」と明かした。思いつくと書くそうで、その内容は「『こんなことがあったよ』