米俳優カイル・マクラクラン（66）が11日、都内でプライムビデオのドラマ「フォールアウト」シーズン2のジャパンプレミアに出席した。人気ドラマ「ツイン・ピークス」で知られるマクラクランは、約6年ぶりの来日。親日家で「一度来ると、何度も戻ってきたくなる場所。日本人の心のこもった対応も大好きなんだ」と笑顔をはじけさせた。同作の大ファンという「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（39）が、応援に駆け付けた。