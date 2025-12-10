◇Jリーグアウォーズ2025（2025年12月11日横浜市内）鹿島のFWレオ・セアラが最優秀ゴール賞を初受賞し、得点王、ベストイレブンとともに個人3冠に輝いた。選出されたゴールは7月20日の柏戦（メルスタ）で決めた約40メートルのロングシュート。ストライカーとしてのパワーと技術、判断力が詰まった衝撃の一撃だった。「自分にとっても家族にとっても、物凄く特別な賞になる」と喜びを語った。また、優勝した鹿島は体調不良