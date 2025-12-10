お笑いコンビ・タカアンドトシ（タカ／49、トシ／49）が、このほど中京テレビ・日本テレビ系で1月1日午前1時59分から放送される『日本で一番早いお笑いバトル！フットンダ王決定戦2026』の取材会に参加した。【写真】いつまでも仲良く笑い合っているタカアンドトシの2人今年で放送開始15年目を迎える『フットンダ王決定戦』。記念すべき15周年となる番組。タカは「気付いたら15回。毎年1回1回やったら」としみじみ語り、トシも