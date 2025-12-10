米国経済は、雇用悪化の懸念と、インフレ再燃のリスクの間で、板挟みの状態にある。そうした中、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、政策金利を０・２５％引き下げ、年３・５０〜３・７５％とすることを決めた。９月会合から３回連続の利下げとなる。来年の利下げは１回との想定を示した。米経済は現状では堅調だがトランプ関税の影響などで先行きの不確実性は高い。雇用の下振れリスクもある。ＦＲＢは景気に配慮して利下げ