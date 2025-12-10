日の出ホールディングスの竹山慎一郎さん。「商品名でみりんと言えたらどんなに良いか」と苦笑いする＝東京都渋谷区日の出ホールディングス傘下のキング醸造（兵庫県稲美町）が2018年に発売した糖質ゼロのみりん風調味料「甘みとコクの糖質ゼロ」が好調だ。400ミリリットル入りで330円。開発した日の出ホールディングスの竹山慎一郎さんは「法律の規定で商品名にみりんを使えず、浸透させるのに苦労しました」と話す。（共同通信