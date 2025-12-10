政府・自民党は所得税の課税が始まる「年収の壁」を、現行の１６０万円から１７８万円に引き上げる方針を固めた。年収の壁を巡っては、自民、国民民主、公明の３党が昨年１２月、１７８万円への引き上げを目指すことで合意している。政府・自民は国民民主などと調整を進め、２０２６年度税制改正大綱に盛り込むことを目指す。所得税は、個人の所得から基礎控除や給与所得控除などを差し引いた額に５〜４５％の税率をかけて算出