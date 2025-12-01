¡Øº´Æ£µ±ÌÀ¡õ»å°æ²ÅÃË ¿·½Õ¡ªBIG¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ª¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¤ËÂçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ç³«ºÅ·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºå¿À¥µ¥È¥Æ¥ë¤¬¶áÂç»þÂå¤Ë1Æü3ÇÕ¿©¤Ù¤¿·ã°ÂÐ§¥µ¥È¥Æ¥ë¤È¤·¤Æºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëº´Æ£¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¡õÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤Ëµ±¤­¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£