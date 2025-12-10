米国・ＷＷＥのレジェンドで、１３日（日本時間１４日）の「サタデーナイツ・メインイベント」（ワシントンＤＣ）で引退するジョン・シナ（４８）に、まさかのエールが送られた。シナは引退試合で元世界ヘビー級王者の?皇帝?グンターと激突する。グンターは「倒すだけじゃ足りん。前代未聞のことをやったる」と宣言。自身のインスタグラムにも「ジョン・シナがギブアップするぞ」とポストして、「ネバーギブアップ」を信条とし