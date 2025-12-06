オリックス・紅林弘太郎内野手（２３）が１１日、自らに「クマ注意報」を発令した。大阪・舞洲で契約交渉に臨み、１６００万円増の年俸９５００万円で更改。来オフの１億円到達へ「突き抜けた成績を残し、余裕で超せる選手になりたい」と誓い、山ごもりトレに向けた“難敵”への警戒心も高めた。「山奥で毎年やっているので、今年も山にこもってやりたい」。正遊撃手として１１６試合で打率２割６分、９本塁打、４３打点をマー