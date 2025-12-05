オリックス・平野佳寿投手（４１）が１１日、自らに「ラストチャンス」を予告した。大阪・舞洲で、減額制限（１億円超えは４０％）を超える１億１０００万減の５５００万円プラス出来高払いで契約を更改。球団史上２番目となるダウン提示を受け止め「正直、今年で終わってもおかしくなかった。最後の気持ちで臨みたい」と覚悟を示した。今季は４月に史上４人目のＮＰＢ通算２５０セーブを達成したが、１軍登板は３試合のみ。「