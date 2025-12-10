俳優の井上芳雄が１１日、東京・日比谷シアタークリエで開幕する主演ミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」（１２日〜来年１月２日、同所）公開ゲネプロ＆囲み取材に、坂本真綾、上白石萌音とともに登場した。２人の恋の物語が描かれ、井上は若き慈善家・ジャーヴィス・ペンドルトン、孤児のジルーシャ・アボットを坂本と上白石のダブルキャストで演じる。同作は２０１２年から何度も再演されており、井上は「大好きな作品