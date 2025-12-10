◇Jリーグアウォーズ2025（2025年12月11日横浜市内）最終節まで優勝争いを演じた柏からはロドリゲス監督が優秀監督賞を受賞し、DF古賀とMF小泉がベストイレブンに初選出された。全38試合フルタイム出場で年間を通じてチームを支えた古賀は「来季はタイトルを獲ることしか考えていない。サポーターにタイトルを届けたい」と雪辱を誓った。小泉も「いいサッカーはできて、あと一歩のところまで迫れたので、そのあと一歩を詰