札幌・東警察署は2025年12月11日、窃盗の疑いで札幌市東区に住む無職の男（54）を逮捕しました。男は2025年11月25日午前11時すぎ、札幌市東区のレンタルショップでアダルトDVD1枚（商品価格3180円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男はDVDをパッケージから出しディスクだけを上着のポケットに入れる手口で盗み出し、退店後に店員が盗まれていることに気がついたということです。警察は防犯カメラの映像か