さすがのAIも予測不可能だったようだ。現在、カタールで開催中のFIFAアラブカップで、アジアカップ連覇中のホスト国カタールがグループステージ敗退を喫した。アラブ諸国16か国がタイトルを争う同大会で、グループAのカタールは、パレスチナに０−１、シリアに１−１、チュニジアに０−３の１分け２敗。まさかのグループステージ最下位で、ベスト８進出を逃した。国外でプレーする選手がほぼいないカタールは、ベストメン