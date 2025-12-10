NY株式11日（NY時間14:06）（日本時間04:06） ダウ平均48683.84（+626.09+1.30%） ナスダック23550.53（-103.62-0.44%） CME日経平均先物50890（大証終比：+690+1.38%） 欧州株式11日終値 英FT100 9703.16（+47.63+0.49%） 独DAX 24294.61（+164.47+0.68%） 仏CAC40 8085.76（+63.07+0.79%） 米国債利回り 2年債 3.518（-0.021） 10年債 4.133（-0.014） 30年債 4.787