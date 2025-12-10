伊東競輪の開設75周年記念「G3椿賞争奪戦」が2日目を迎える。注目は11Rだ。初日特選を快勝した松浦が中心。自力型は河端、三谷、高橋晋で3分戦。積極的な河端がダッシュ力を生かして主導権を握りそうだ。その展開なら河端目標の松浦が番手の仕事をこなして差す。三谷は中団確保から好機に捲ると逆転がある。＜1＞河端朋之風が強過ぎてきつかった。自力。＜2＞三谷竜生1着だし、感じは大丈夫。自力。＜3＞阿竹智史