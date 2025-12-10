ボートレース下関の開設71周年記念「G1海響王決定戦」はいよいよ最終日、優勝戦を迎える。G1初の予選トップで、重圧に負けず準優も逃げた安河内が悲願のG1初制覇を決める。好結果でグランプリに向かいたい関がスピード差しで接近。中枠2人は行き足上々でスタートが安定している。機力好バランスの中野の一撃、初準優で初優出を果たした吉田の絡みも警戒したい。外枠両者は展開があるかどうか。＜1＞安河内将足は抜群。乗り