◇プロボクシングU−NEXTBOXING.4WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦 WBA王者・高見亨介―WBO王者レネ・サンティアゴ（2025年12月17日両国国技館）WBO世界ライトフライ級王者サンティアゴが11日、都内のジムで練習を公開。シャドーとサンドバッグ打ちなどで状態の良さをアピールし「コンディションは100％。準備は万全だ」と自身初のベルト統一へ意気込んだ。対抗王者の高見は5日の公開練習時に“4回KO”を予