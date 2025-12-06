12月30日17時30分から生放送される『第67回輝く！日本レコード大賞』（TBS系）の総合司会は、安住紳一郎TBSアナウンサーと川口春奈に決まった。【写真】川口春奈、モードなメイクで印象激変！＜第38回東京国際映画祭＞川口は今年で3年連続3回目の総合司会を務める。安住アナは今年で14年連続となる。『日本レコード大賞』では2001年から11年間進行アナウンサーを、2012年からは総合司会を務めている。3年連続で同じコン