【ニューヨーク＝山本貴徳】米誌タイムは１１日、毎年恒例の「パーソン・オブ・ザ・イヤー（今年の人）」に、人工知能（ＡＩ）関連企業のトップら「ＡＩの設計者」を選んだと発表した。オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）や半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアンＣＥＯらを挙げた。タイム誌は、医療研究や数学問題、気象予測など各分野でＡＩの実用化が急速に進んだ点を指摘し、「思考する機械の時