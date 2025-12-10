俳優の川口春奈（３０）が、ＴＢＳ系音楽番組「第６７回輝く！日本レコード大賞」（３０日、後５・３０）で３年連続３回目の総合司会を務めることが発表され、１４年連続１４回目となる同局の安住紳一郎アナウンサー（５２）と、囲み取材に応じた。安住アナと３度コンビを組む川口は「とてもうれしい」と喜び、「安住さんはとても頼もしくて心強い。何の心配もないので、いつも身を委ねている。今年もたくさん甘えようかな」