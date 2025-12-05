ＮＥＷＳの増田貴久（３９）が１１日、都内で開かれた、応援アンバサダーを務めるショー「ブロードウェイクリスマス・ワンダーランド２０２５」（１３〜２５日、東京・東急シアターオーブ）の取材会に登場した。米国から来たシンガー＆ダンサーによる本格的な劇場型クリスマスショーで、歌やダンス、スケートと豪華な映像演出が融合。公開通し稽古を見た増田は「僕、クリスマスはそれまであまり楽しんでいなかったんだなと思