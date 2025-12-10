４人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で行われた年末恒例の公演「ＥＮＴＡ！８４Ｕ．ＺｅｐｐｉｎｄｅＳＨＯＷ」（１２〜１４日、同所）のフォトコールと取材会に登場した。歌、ダンス、コント、トークなどを詰め込んだ抱腹絶倒のエンタメショー第８弾。リーダーの福田悠太（３９）は「４人とも３９歳になりました。サンキューということで感謝の気持ちをたっぷり