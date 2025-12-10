ロシアとウクライナの戦争終結に向けた和平案の3本柱のひとつ「安全の保証」をめぐり、ウクライナとアメリカがオンラインで協議しました。ゼレンスキー大統領は11日、自身のSNSで協議が行われたことを明らかにし、「近い将来、全体像を明確にできるよう作業を進める」と述べました。協議にはアメリカからルビオ国務長官とヘグセス国防長官、ウィトコフ特使、トランプ大統領の娘婿クシュナー氏、アメリカ軍の幹部らが参加したほか、