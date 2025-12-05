【モデルプレス＝2025/12/12】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架）が出演するローソンの新TVCM「Mrs. GREEN APPLEの冬の大作戦」篇が、12月16日より全国で放送開始される。【写真】人気バンド、プレゼントを積み上げる和気あいあいとした姿◆ミセス、冬の装いで新CM出演CMでは、一面の雪景色を舞台に、冬の装いのMrs. GREEN APPLEが登場。CM冒頭では、フレームの中から掛け声