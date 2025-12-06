【モデルプレス＝2025/12/12】TBSの安住紳一郎アナウンサーと女優の川口春奈が、12月30日放送のTBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』（午後5時30分〜）の総合司会に決定。4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送で届ける。【写真】ミセス・M!LK・FRUITS ZIPPERら今年度の「レコ大」各賞受賞者＆曲一覧◆安住紳一郎アナ＆川口春奈「レコ大」総合司会に決定2025年で3年連続3回目の総合司会を務める川口は、俳優として数