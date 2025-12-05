【モデルプレス＝2025/12/12】NEWSの増田貴久が12月11日、東京・渋谷ヒカリエの東急シアターオーブで行われた「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド 2025」ゲネプロ取材会に、演出家の金谷かほり氏とともに出席。冗談を連発する場面があった。【写真】】サンタクロースと笑顔で手を振るNEWSメンバー◆増田貴久、取材会で冗談連発12月13日から12月25日の期間、同所で開催するクリスマスショー「ブロードウェイ クリスマス・