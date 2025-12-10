きょうの為替市場でドル円はＮＹ時間にかけて売りが強まっており、ストップを巻き込んで一時１５４円台に下落。一時１５４．９５円近辺まで下落。１５５円を割り込むと押し目買いオーダーも断続的に出るようで、すぐに１５５円台に戻している。 USD/JPY155.11EUR/JPY182.03 GBP/JPY208.10AUD/JPY103.32 MINKABU PRESS編集部野沢卓美