きょうの為替市場でドル円はＮＹ時間に入って下げが加速し、一時１５４円台に下落。東京時間には１５６円台まで買い戻されていた。朝方発表の米新規失業保険申請件数が予想以上だったことでドル安が加速。前日のＦＯＭＣおよびパウエル議長の会見を受けたドル安の流れは続いている。 ２０２６年にかけて、米国と日本の金融政策が想定以上に真逆の方向に進むとの見方から、ドル安の新たな波が到来する可能性が高まっていると