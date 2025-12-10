きょうの為替市場は前日のＦＯＭＣ後のドル安が続く中、ユーロドルは買いが強まっている。１．１７ドル台半ばまで買い戻されており、１００日線を上放れる展開が見られている。９月中旬に付けた年初来高値１．１９２０ドルを試しに行く展開になるか注目される。一方、ユーロ円は１８１円台に一旦下落したものの、１８２円台半ばに戻す展開。 一部からは、ユーロはＦＲＢとＥＣＢの金融政策の格差で、さら