NY株式11日（NY時間12:06）（日本時間02:06） ダウ平均48614.39（+556.64+1.16%） ナスダック23443.84（-210.31-0.89%） CME日経平均先物50660（大証終比：+460+0.92%） 欧州株式11日終値 英FT100 9703.16（+47.63+0.49%） 独DAX 24294.61（+164.47+0.68%） 仏CAC40 8085.76（+63.07+0.79%） 米国債利回り 2年債 3.509（-0.029） 10年債 4.112（-0.035） 30年債 4.762