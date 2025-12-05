きょうの為替市場は前日のＦＯＭＣ後のドル安の流れを継続しており、ポンドドルは１．３４ドル台を回復している。本日の上げで１００日線と２００日線を上放れる展開が見られており、明日以降の展開が注目される。一方、ポンド円は上げを一服させており、一時２０７円台に下落する場面も見られた。 米大手証券のアナリストは、英経済指標が改善する可能性や、来年の英中銀がより利下げに慎重姿勢を取る可能性を踏まえ、英中