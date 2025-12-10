12日午前3時11分ごろ青森県東方沖を震源とする地震があり、県内では鹿角市で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源の深さはおよそ30キロで、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されています。この地震で、青森県むつ市などで最大震度2の揺れを観測し、県内では鹿角市花輪で震度1を観測しています。