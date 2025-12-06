【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月30日17時30分から4時間半にわたってTBSで生放送される『第67回 輝く！日本レコード大賞』の総合司会に、安住紳一郎TBSアナウンサーと川口春奈が決定した。 ■川口春奈は3年連続3回目、安住アナウンサーは14年連続で総合司会を担当 川口は今年で3年連続3回目の総合司会。川口は俳優として数々のドラマや映画、舞台、CMに出演しており、モデルとしても活動中。また