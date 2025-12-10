TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）と女優の川口春奈（30）が、30日放送の同局「第67回輝く！日本レコード大賞」（後5・30）で3年連続司会を務める。3年以上連続で司会を務めた女優は、藤原紀香（3年）、竹下景子（4年）、森光子さん（5年）のみ。安住アナは、これら大女優に続いて4人目となることを紹介し「『放浪記』やることになるかもしれない」と川口がビッグネームの後釜となることに期待。「女優として大変大きくなら