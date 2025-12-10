俳優の川口春奈、安住紳一郎アナウンサーが、30日放送のTBS系『第67回輝く！日本レコード大賞』で総合司会を務めることが決定した。川口は一昨年、昨年に引き続き3回目、安住は2012年から14年連続。『レコ大』で同じコンビが3年連続で司会を務めることが稀で、09年〜11年の堺正章と藤原紀香以来となる。これまでの司会経験を活かし、さらに息の合った進行で年末の音楽の総決算を大いに盛り上げる。【全身ショット】カワイイ！仲