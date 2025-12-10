4人組ユニット・ふぉ〜ゆ〜（福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介）が11日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で『ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW』の取材会を開催した。2018年から始まったふぉ〜ゆ〜のライブエンターテイメントショー『ENTA!』。歌、ダンス、コメディー、トークといったあらゆるバラエティーの仕掛けが詰まったどこまでがアドリブなのかわからないステージは、「笑いすぎて息継ぎができない忘年会」とネットで話