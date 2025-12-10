歌手の氷川きよし（48）が一発撮りで収録するYouTubeチャンネル「THEFIRSTTAKE」に初挑戦する。披露するのは「きよしのズンドコ節」で、同チャンネルで演歌が披露されるのは初めて。12日午後10時に公開される。コーラス隊を交え、壮大なスケールで収録を行った。自身にとっても思い入れの深い曲で「発売した当初よりも年月がたてばたつほど味わい深くなっていて、本当に素敵な曲だなと感じています」と愛をのぞかせた。