4人組「ふぉ〜ゆ〜」が11日、東京・台場のZeppDiverCityで舞台「ENTA！8」の取材会に出席した。歌やダンス、コントなどエンタメを詰め込んだ毎年恒例の公演。全員が39歳で、リーダーの福田悠太（39）は「サンキューということで感謝の気持ちをたっぷり込めた公演になっております。サンキューでおなかいっぱいになっていただき、気持ちよく帰っていただけたら」と呼びかけた。東京公演は12〜14日に同所で。