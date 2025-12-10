NEWSの増田貴久（39）が11日、都内で「ブロードウェイクリスマス・ワンダーランド2025」（13日から、東京・東急シアターオーブ）の取材会に出席した。同作は劇場で楽しむクリスマスショー。応援アンバサダーの増田は「こんなに早く感じるショーは初めて。全曲驚きがある演出」と、手がけた金屋かほり氏の手腕を絶賛。自身もグループのライブを手がける“演出家”でもあり「金屋さんの演出が大好きなので100個くらいパクれる。今