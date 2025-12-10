12日午前3時59分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は石狩地方北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の月形町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道月形町■震度1□北海道石狩市当別町気象庁の発表に基づき、地域ごとに