【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は11日の記者会見で、日中関係の緊張を巡りトランプ大統領が「米国が日本と強固な同盟を維持しつつ、中国とも良好な関係を保つ立場にいるべきだと考えている」と述べた。